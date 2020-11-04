Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере

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Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере.
В отношении Биртанова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в пресс-службе КФМ МФ РК.
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