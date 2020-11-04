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Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере

03.11.2020 8290
Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере
Фото: liter.kz
Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.
 
Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. 
 

В отношении Биртанова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в пресс-службе КФМ МФ РК.

 

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