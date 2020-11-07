В Кокшетау открыли новую инфекционную больницу

Кокшетау. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетау состоялось открытие модульной инфекционной больницы на 200 мест на общую сумму 7,2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Центр инфекционных заболеваний предназначен для лечения пациентов с серьезными инфекционными заболеваниями", - сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

В свете поручения главы государства в области принимаются все меры для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. И одной из них является ввод в эксплуатацию нашего центра инфекционных заболеваний. Данный объект построен в очень короткие сроки в рамках программы Дорожной карты занятости. Всего за два месяца", - отметил на открытии аким области Ермек Маржикпаев.

В УВП рассказали, что клиника состоит из 8 блоков, независимых друг от друга. Для каждого отделения предусмотрена своя система вентиляции и водоснабжения. Таким образом, предотвращается смешение потоков пациентов, не будет пересекаться и медперсонал, а значит можно будет предупредить внутрибольничное заражение.

Центр инфекционных заболеваний соответствует всем необходимым требованиям. Центр укомплектован современным медицинским оборудованием, включая диагностическое и лабораторное. Это компьютерный томограф, цифровой многофункциональный рентген-аппарат, передвижной рентген-аппарат, ИВЛ экспертного класса. Штат нового медучреждения укомплектован, всего будет задействовано порядка 300 медработников", - рассказали в УВП.

По информации Ермека Маржикпаева в области принимаются соответствующие меры по готовности ко второй волне. Уже сегодня проведена работа по обеспечению лекарственными средствами, создан стабилизационный фонд на 500 млн тенге для пополнения запасов аптек. Обновляется и инфраструктура медицинских организаций.

Завершается капитальный ремонт 9 медицинских объектов на общую сумму 1,8 млрд тенге. До конца года мы введем онкологическую поликлинику в городе Кокшетау, поликлинику на 100 посещений в смену в селе Косшы, врачебные амбулатории в Шортандинском и Целиноградском районах", - добавил руководитель области.

Более 4 тыс. медицинским работникам, участвующим в противоэпидемиологических мероприятиях выплачены надбавки в сумме 3 млрд тенге. Единую социальную выплату получили 15 семей умерших медработников и 527 медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сегодня состоялось вручение ключей от 8 передвижных медицинских комплексов, 38 реанимобилей станции скорой помощи, 24 от патрульных автомобилей и 4 единицы специальной пожарной техники", -добавили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства