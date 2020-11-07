Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Костанайской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 7 ноября в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-100%.

7 ноября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

7 ноября в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 75-80%.

7 ноября в Атырауской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

7 ноября в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Ранее синоптики сообщили , что в ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря. Пройдут осадки, в южной и восточной части в конце периода сильные. Ожидается на большей части страны усиление ветра.

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