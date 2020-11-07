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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие три дня

06.11.2020 8938
Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток, 7-9 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря. Пройдут осадки, в южной и восточной части в конце периода сильные. Ожидается на большей части страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Местами туман, гололед и низовая метель. 

 

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