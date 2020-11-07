Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие три дня

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток, 7-9 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря. Пройдут осадки, в южной и восточной части в конце периода сильные. Ожидается на большей части страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами туман, гололед и низовая метель.





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