Система Orphus

На севере, западе и юго-западе Казахстана ожидаются осадки

06.11.2020 5077
Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - На севере, западе и юго-западе Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 

На большую часть территории Казахстана по-прежнему оказывает влияние антициклон, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, западе и юго-западе страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Павлодарской области - гололед. 
 
В Акмолинской, ночью в Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами - туман. 
 
В Алматинской области, в районе Жаланашколя, днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области, ночью в Актюбинской области, местами на западе Атырауской области ожидается туман.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая