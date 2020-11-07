Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - На севере, западе и юго-западе Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана по-прежнему оказывает влияние антициклон, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, западе и юго-западе страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Павлодарской области - гололед.

В Акмолинской, ночью в Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами - туман.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области, ночью в Актюбинской области, местами на западе Атырауской области ожидается туман.

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