Сенатор: В обществе сохраняется недопустимая терпимость к преступлениям против детей

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Сенаторы Нурторе Жусип и Аскар Шакиров подняли в депутатском запросе проблему преступности в отношении детей, передает Kazakhstan Today.

По словам депутатов, в стране недостаточно механизмов, направленных на защиту прав ребенка.

Ежегодно наблюдается рост преступлений в отношении детей. Согласно информации Генеральной прокуратуры, число таких преступлений в текущем году выросло на 8%, что связано в том числе с введением уголовной ответственности медицинских работников и других должностных лиц за сокрытие фактов сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в депутатском запросе.

По словам сенаторов, в обществе сохраняется недопустимая терпимость к данной проблеме в силу различных обстоятельств, включая уровень общественного сознания, отсутствие правового воспитания в семье.

Иллюстративным примером вышеизложенного является резонансное уголовное дело 2018 года об изнасиловании 7-летнего мальчика на юге Казахстана. В результате ненадлежащего реагирования уполномоченных органов инцидент перерос в общественный конфликт, причиняя прежде всего ущерб интересам пострадавшего ребенка. В другом нашумевшем случае с избиением мальчика отцом в состоянии алкогольного опьянения стало известно, что побои происходили на системной основе. Мать детей смирялась с жестокостью супруга, пока видеоролик с истязанием ребенка не попал в социальные сети. При этом отец ребенка свою вину не признает и считает подобные методы воспитания приемлемыми", - рассказал Жусип.

Депутат отметил, что серьезную тревогу вызывает тот факт, что в более чем 70% случаев, преступления в отношении несовершеннолетних совершаются лицами из ближайшего окружения. В таких ситуациях дети, ставшие жертвами насилия, остаются один на один со своей проблемой, не получая поддержки со стороны близких, на которую они рассчитывают в первую очередь.

Исследование, проведенное офисом уполномоченного по правам человека в РК совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, выявило, что около 70% опрошенных респондентов поддерживают применение насильственных методов в воспитании детей", - подчеркнул спикер.

При этом статья 70 Кодекса о браке (супружестве) и семье предоставляет родителям преимущественное право на воспитание своего ребенка перед всеми другими лицами.

Рассматриваемые проблемы приобретают особую актуальность и требуют решения в условиях пандемии коронавируса и связанной с ней самоизоляцией граждан", - добавил депутат.





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