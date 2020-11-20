Призрак в Ханколе: полицейские провели проверку

Уральск. 19 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские сняли видео, чтобы зафиксировать каждый свой шаг и доказать, что никакого призрака не существует, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", видео начинается с въезда в село Ханколь Каратобинского района. Участковый инспектор акцентировал вниманием на том, что никакого асфальтового покрытия при въезде в поселок нет, как это было показано на распространяемых фотографиях. Далее полицейские встретились с жителями села.

В Ханколе нет никакого призрака, жизнь в селе умеренная и спокойная. Вся распространяемая информация о нечистой силе является недостоверной. Никто из нас не видел ничего подобного", - говорят сельчане.

Исполняющий обязанности начальника Каратобинского отдела полиции Маман Исагалиев рассказал, что, согласно поручению главы региона и руководства департамента полиции, в селе Ханколь была проведена проверка.

Мы внимательно изучили видео, распространяемые в соцсетях. Официально заявляю, что кадры не имеют никакого отношения к селу Ханколь. Видео впервые появилось на канале в Youtube 11 месяцев назад. Также мы проверили трассу Самара - Шымкент, а именно отрезок дороги в 14 километров, близ которой расположено село Ханколь. Там нет зеленых насаждений, деревьев, как это было показано на видео. Это лишний раз доказывает, что информация является фейковой. Настоятельно рекомендую жителям поселка не верить слухам и не распространять недостоверную информацию", - отметил Маман Исагалиев.

Напомним , в начале ноября на протяжении нескольких дней в мессенджерах и социальных сетях распространялись слухи о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой девушки. Некоторые видели еще старую женщину.

13 ноября аким ЗКО Гали Искалиев прокомментировал слухи о призраке в селе Ханколь и поручил полицейским проверить этот факт.

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