Аким ЗКО прокомментировал слухи о призраке в селе Ханколь

Уральск. 13 ноября. Kazakhstan Today - В пятницу, 13 ноября, на площадке Службы центральных коммуникаций аким ЗКО Гали Искалиев прокомментировал информацию о призраке девушки, беспокоящем жителей села Ханколь в Каратобинском районе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", аким ЗКО считает, что проблем нет.

Ежедневно наши правоохранительные органы предоставляют нам информацию о происшествиях, но в сводках такой новости не было. Я думаю, что здесь есть какая-то недостоверная информация, и считаю, что проблем нет. Но все же я поручу полицейским проверить этот факт", - отметил Гали Искалиев.

Напомним , на протяжении нескольких дней в мессенджерах и социальных сетях распространяются слухи о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой девушки. Некоторые видели еще старую женщину. Сельчане собрали по тысяче тенге, купили скот на жертвоприношение.

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