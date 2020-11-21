Нескольких участников кордайских беспорядков выпустят на свободу

Тараз. 20 ноября. Kazakhstan Today - Военный суд смягчил приговор участникам кордайских беспорядков, передает Kazakhstan Today.

Четверым осужденным реальный срок заменили ограничением свободы - от трех до четырех лет, сообщает телеканал КТК

Суд над участниками погромов прошел в конце сентября. Тогда они вели себя шумно и не согласились с приговором. Осужденные должны были провести за решеткой от трех до восьми лет. Но адвокаты подали апелляционные жалобы. В результате четверых из семи мужчин освободят из-под стражи. Им назначили 100 часов принудительных работ. Также за ними установят контроль.

Еще троим осужденным приговор не изменили.

Массовые беспорядки в Кордайском районе произошли в феврале. 11 человек погибли, почти 200 получили травмы. Больше 100 домов и автомобилей были сожжены.

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