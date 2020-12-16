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В горах близ Алматы запечатлели радужные облака

15.12.2020 16039
Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - Фотографию необычных облаков опубликовала в Facebook в группе "Клуб любителей ходить в горы" пользователь Irina Kunanbayeva, передает Kazakhstan Today.
 
По словам автора снимка, необычное природное явление удалось запечатлеть на горнолыжном курорте Шымбулак.
 
Ранее жители Мангистауской области наблюдали редкое природное явление.
 

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