В Казахстане могут ввести "тест на идиотизм" для злостных нарушителей ПДД

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Ерал Тургумбаев ответил на вопрос депутатов касательно введения дополнительных требований при сдаче экзаменов лицами, ранее лишенными права управления, передает Kazakhstan Today.

По словам Ерлана Тургумбаева, дополнительные требования при сдаче экзаменов лицами, ранее лишенными прав, заслуживает внимания.

Глава МВД привел в пример Германию, где для получения водительского удостоверения необходимо до полугода проходить теоретическое обучение, и если при сдаче практического экзамена кандидат допустил ошибку, то повторная сдача возможна только после проведения дополнительных десяти часов теоретических занятий.

Если кандидат не смог более трех раз подряд сдать теоретический экзамен, его в обязательном порядке направляют на медико-психологическое обследование (в обиходе "тест на идиотизм" - цена до 800 евро)", - пояснил глава МВД, добавив, что такое же обследование проходят водители - злостные нарушители ПДД, а также лица, лишенные права управления.

Результат - в настоящее время уровень аварийности в Германии один из самых низких в мире - на 100 тыс. населения приходится четыре погибших в ДТП. В Казахстане этот показатель выше в три раза (2019 год - 13 погибших).

В этой связи данные вопросы будут рассмотрены в ходе правотворческой деятельности МВД", - заверил Тургумбаев в ответе на депзапрос.

Тургумбаев также рассказал, что в настоящее время для получения категории "D" у кандидата должен быть стаж управления не менее 3 лет категории "D1" (автобусы до 16 посадочных мест). Для получения же категории "D1" возраст кандидата должен составлять 21 год и стаж работы не менее трех лет управления грузовым автомобилем грузоподъемностью до 7,5 тонны (категория "С1").

Для кандидатов в водители категории "D" в Республике Казахстан критерии по возрастному принципу и стажу работы на транспортных средствах других категорий являются одними из самых строгих по сравнению с другими государствами на постсоветском пространстве", - отметил министр.

Кроме того, НПП "Атамекен" и общественные объединения в сфере пассажирского транспорта неоднократно обращались с просьбой об изменении требований к категории "D" в части снижения возрастного ценза и необходимости наличия водительского стажа. В этой связи дополнительное усиление требований к кандидатам на управление автобусами считаем преждевременным.

Аналогичной позиции придерживается Министерство индустрии и инфраструктурного развития как уполномоченный орган в области транспорта и пассажирских перевозок. Необходимо отметить, что Министерство внутренних дел готово к конструктивному диалогу и принятию совместных с депутатским корпусом мер по совершенствованию сферы обеспечения безопасности дорожного движения в РК", - добавил Тургумбаев.

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