Сменился директор алматинского метрополитена

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Назначен директор алматинского метрополитена, передает Kazakhstan Today.

Главой КГП "Метрополитен" города Алматы стал Сагындык Телибаев. Нового руководителя коллективу представил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов. Он отметил, что акимом города поставлен ряд конкретных задач перед метрополитеном. Это улучшение качества пассажирского обслуживания, повышение уровня безопасности, увеличение пассажиропотока.

Замакима подчеркнул, что Телибаев является опытным управленцем, имеет большой стаж работы в области транспорта, и поручил уделить отдельное внимание дальнейшему развитию метрополитена в целом.

Трудовую деятельность Сагындык Телибаев начал в метрополитене с должности горнотехнического инспектора отдела капитального строительства АО "Алматыметрокурылыс", был ведущим инженером по горнокапитальным работам отдела капитального строительства ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Дирекция строящегося метрополитена города Алматы", ведущим инженером по технической документации технического отдела КГП "Метрополитен" города Алматы.

На государственной службе Телибаев начал со специалиста отдела дорожной инфраструктуры в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. Пройдя все ступени, последние несколько лет работал руководителем управления городской мобильности", - сообщает пресс-служба КГП "Метрополитен".

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