"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Алматы

Москва. 9 февраля. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ТАСС , "Аэрофлот" также увеличивает частоту полетов в Нур-Султан (Казахстан), Минск (Белоруссия), Бишкек (Кыргызстан), а также с 14 февраля открывает рейсы из Санкт-Петербурга в Минск.

Рейсы по маршруту Москва - Алматы будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю по пятницам, обратный рейс - по субботам.

Ранее сообщалось , что "Аэрофлот" продлил закрытие почти 90 международных рейсов до 30 апреля, в том числе рейсы в семь городов Казахстана: Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганду, Костанай и Шымкент.

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