Жители Алматы вышли с протестом против строительства общежития в парке

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Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня несколько десятков алматинцев пришли в парк Горького, требуя отменить разрешение на строительство общежития для студентов Казахского национального педагогического университета, передает Kazakhstan Today.

Как заявили местные жители, строительство шестиэтажного здания на территории парка нанесет урон экологии. Кроме того, приезд сюда большого числа студентов сделает парк непригодным для семейного отдыха, пишет Sputnik

Общежитие - это, конечно, приток людей, которые загадят парк, и он станет уже небезопасным для прогулок местом. А ведь это место, куда приезжают люди с детьми со всего города и его окрестностей, чтобы погулять по Центральному парку. Мы, жители, привыкли гулять ежедневно по спокойному парку, без страха и с восхищением нашей природы. Но боимся, что скоро это все у нас отнимут", - заявили собравшиеся алматинцы.

Они также отметили, что в 60-х годах на территории парка открывали общежитие для студентов, и тогда парк перестал быть безопасным и спокойным местом.

Бесконечные драки, пьянки, сборища непонятных людей. В 70-х его снесли, конечно. Но этот опыт должен о чем-то говорить? Раньше здесь был спортивный городок, где работали великие тренеры, выросли мастера спорта. Тут были и волейбольные, и баскетбольные площадки. Теннисные корты. Даже бассейн был с 25-метровой вышкой. Все у нас забрали, ничего не осталось. Теперь хотят людей полностью лишить парка… Если сюда запустят студентов, с парком можем попрощаться. Сделали везде стоянки, настроили здания. Такое красивое для отдыха место было, теперь мы должны лишиться его. Надо снести все эти здания и построить спортивные площадки для наших детей", - заявила алматинка Татьяна Гайнулина.

Жители написали коллективное письмо президенту Казахстана, а также подписали петицию для акимата Алматы и местных депутатов.

Тем временем к собравшимся горожанам лично приехал проректор КазНПУ Габит Дулатов. Он заявил, что у университета есть все разрешительные документы на строительство.

У нас сейчас учатся более 13 тыс. студентов. Из них в общежитии нуждаются порядка 5 тысяч. В этом году на первый курс поступили 4,5 тыс. студентов. Заселили только 800 человек. А есть еще вторые, третьи, четвертые курсы. Всего у вуза сейчас пять общежитий на балансе. Они все старые - 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого века. Самое "новое" общежитие вуза - 1988 года постройки. Насчет этой земли - у нас здесь 4 гектара. Они переданы нам на баланс в 2011 году. Общежитие мы строим на небольшом участке земли. Все законно, по госпрограмме строим", - сказал Дулатов.

Между тем алматинцы напомнили проректору, что на этой земле должны были построить спортивный комплекс. На это он ответил, что еще в 2018 году акимат разрешил вузу изменить целевое назначение участка и построить там общежитие.

С акиматом все документы согласованы. Сейчас стоит вопрос об общественных слушаниях, их планируем провести 1 марта. В данное время вся документация на строительство готова. Хочу сказать, что с Министерством образования и науки и акиматом Алматы мы рассматриваем и другие варианты. Но, повторю, кроме этой территории, у нас нет другого места для строительства. Это наша земля по постановлению. Мы хозяева этой земли, наш университет. У нас в университете более 30 лет уже не строятся общежития", - заявил Дулатов.

Если нам разрешат в другом месте, будем строить там. Сейчас рассматриваем все эти вопросы. Если будет другой вариант, если акимат даст нам другое место в городе - мы согласимся. Несмотря на то, что здесь уже большая работа проделана", - резюмировал он.

Вместе с тем, как сообщает informburo.kz , проект строительства предполагает вырубку 20 деревьев. Министерство образования и науки РК поручило КазНПУ построить общежитие в другом месте.

Сейчас ректор вуза отрабатывает с акиматом и частным партнёром вопрос о том, чтобы изменить локацию. Общежитие в любом случае нужно, но оно не должно негативно влиять на экологическое состояние Алматы", - сказал вице-министр образования Мирас Дауленов.

В КазНПУ уже занялись поиском другого места, но пока от проекта строительства общежития на территории парка Горького не отказываются.

Ранее в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая заявили, что шестиэтажное здание общежития будет располагаться на участке, который не входит в территорию парка

В Алматы в связи с планами строительства студенческого общежития 1 марта, в 10.00, пройдут общественные слушания по адресу: Парк имени Горького, дом 10.

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