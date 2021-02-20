Жители Алматы вышли с протестом против строительства общежития в парке

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Как заявили местные жители, строительство шестиэтажного здания на территории парка нанесет урон экологии. Кроме того, приезд сюда большого числа студентов сделает парк непригодным для семейного отдыха, пишет Sputnik.
Общежитие - это, конечно, приток людей, которые загадят парк, и он станет уже небезопасным для прогулок местом. А ведь это место, куда приезжают люди с детьми со всего города и его окрестностей, чтобы погулять по Центральному парку. Мы, жители, привыкли гулять ежедневно по спокойному парку, без страха и с восхищением нашей природы. Но боимся, что скоро это все у нас отнимут", - заявили собравшиеся алматинцы.
Они также отметили, что в 60-х годах на территории парка открывали общежитие для студентов, и тогда парк перестал быть безопасным и спокойным местом.
Бесконечные драки, пьянки, сборища непонятных людей. В 70-х его снесли, конечно. Но этот опыт должен о чем-то говорить? Раньше здесь был спортивный городок, где работали великие тренеры, выросли мастера спорта. Тут были и волейбольные, и баскетбольные площадки. Теннисные корты. Даже бассейн был с 25-метровой вышкой. Все у нас забрали, ничего не осталось. Теперь хотят людей полностью лишить парка… Если сюда запустят студентов, с парком можем попрощаться. Сделали везде стоянки, настроили здания. Такое красивое для отдыха место было, теперь мы должны лишиться его. Надо снести все эти здания и построить спортивные площадки для наших детей", - заявила алматинка Татьяна Гайнулина.
Жители написали коллективное письмо президенту Казахстана, а также подписали петицию для акимата Алматы и местных депутатов.
Тем временем к собравшимся горожанам лично приехал проректор КазНПУ Габит Дулатов. Он заявил, что у университета есть все разрешительные документы на строительство.
У нас сейчас учатся более 13 тыс. студентов. Из них в общежитии нуждаются порядка 5 тысяч. В этом году на первый курс поступили 4,5 тыс. студентов. Заселили только 800 человек. А есть еще вторые, третьи, четвертые курсы. Всего у вуза сейчас пять общежитий на балансе. Они все старые - 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого века. Самое "новое" общежитие вуза - 1988 года постройки. Насчет этой земли - у нас здесь 4 гектара. Они переданы нам на баланс в 2011 году. Общежитие мы строим на небольшом участке земли. Все законно, по госпрограмме строим", - сказал Дулатов.
Между тем алматинцы напомнили проректору, что на этой земле должны были построить спортивный комплекс. На это он ответил, что еще в 2018 году акимат разрешил вузу изменить целевое назначение участка и построить там общежитие.
С акиматом все документы согласованы. Сейчас стоит вопрос об общественных слушаниях, их планируем провести 1 марта. В данное время вся документация на строительство готова. Хочу сказать, что с Министерством образования и науки и акиматом Алматы мы рассматриваем и другие варианты. Но, повторю, кроме этой территории, у нас нет другого места для строительства. Это наша земля по постановлению. Мы хозяева этой земли, наш университет. У нас в университете более 30 лет уже не строятся общежития", - заявил Дулатов.
Если нам разрешат в другом месте, будем строить там. Сейчас рассматриваем все эти вопросы. Если будет другой вариант, если акимат даст нам другое место в городе - мы согласимся. Несмотря на то, что здесь уже большая работа проделана", - резюмировал он.
Вместе с тем, как сообщает informburo.kz, проект строительства предполагает вырубку 20 деревьев. Министерство образования и науки РК поручило КазНПУ построить общежитие в другом месте.
Сейчас ректор вуза отрабатывает с акиматом и частным партнёром вопрос о том, чтобы изменить локацию. Общежитие в любом случае нужно, но оно не должно негативно влиять на экологическое состояние Алматы", - сказал вице-министр образования Мирас Дауленов.
В КазНПУ уже занялись поиском другого места, но пока от проекта строительства общежития на территории парка Горького не отказываются.
Ранее в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая заявили, что шестиэтажное здание общежития будет располагаться на участке, который не входит в территорию парка.
В Алматы в связи с планами строительства студенческого общежития 1 марта, в 10.00, пройдут общественные слушания по адресу: Парк имени Горького, дом 10.
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