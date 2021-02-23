Брата судьи оштрафовали за организацию тоя в Караганде

22 февраля. Kazakhstan Today - Организатором торжества в честь юбилея матери оказался брат судьи Карагандинского областного суда Естая Исабекова, передает Kazakhstan Today.
В ходе рассмотрения материала гражданин Исабеков был приглашен для ознакомления с результатами проверки и оформления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 425 КоАП в управление", - проинформировали в пресс-службе управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбека би.
В ведомстве отметили, что, согласно заявлению судьи, организатором мероприятия был его брат Исабеков А.Р.
Исабеков А.Р. вину признал и оплатил штраф.
Напомним, в Сети появилось скандальное видео тоя. Изначально предполагалось, что его организатором был судья Карагандинского областного суда Естай Исабеков.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства