Брата судьи оштрафовали за организацию тоя в Караганде

22 февраля. Kazakhstan Today - Организатором торжества в честь юбилея матери оказался брат судьи Карагандинского областного суда Естая Исабекова, передает Kazakhstan Today.

В ходе рассмотрения материала гражданин Исабеков был приглашен для ознакомления с результатами проверки и оформления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 425 КоАП в управление", - проинформировали в пресс-службе управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбека би.

В ведомстве отметили, что, согласно заявлению судьи, организатором мероприятия был его брат Исабеков А.Р.

Исабеков А.Р. вину признал и оплатил штраф.





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