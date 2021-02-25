В КГА прокомментировали сообщение об увеличении международных рейсов

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 24 февраля разрешено открытие международных рейсов из Туркестана в Стамбул с частотой 4 рейса в неделю для казахстанских авиакомпаний (Эйр Астана, SCAT), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации, согласно вышеуказанному решению разрешено увеличение рейсов по направлению в Узбекистан, Кыргызстан и Украину по следующим маршрутам:

Алматы - Ташкент - Алматы на 4 рейса, с 4 до 8 рейсов в неделю (Эйр Астана - 2, Uzbekistan Airways - 2);

Алматы - Бишкек - Алматы на 2 рейса, с 3 до 5 рейсов в неделю (Эйр Астана - 2);

Алматы - Киев - Алматы на 1 рейс, с 1 до 2 рейсов в неделю (Эйр Астана - 1).

Все рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.

Ранее сообщалось , что Казахстан увеличит количество авиарейсов с рядом стран.

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