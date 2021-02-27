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В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается неустойчивый характер погоды

26.02.2021 7075
В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается неустойчивый характер погоды
Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на западе - осадки (дождь, снег). Лишь на юге и севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются низовая метель, туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Жамбылской областях местами ожидается низовая метель, в Атырауской области местами – гололед, туман, в Жамбылской области местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, ночью местами туман, гололед. 
 
Ночью в Костанайской, Карагандинской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами ожидается гололед, низовая метель, в Карагандинской области местами туман.
 
Местами в Алматинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, на севере Туркестанской областях ночью ожидается сильный мороз, местами в Мангистауской области очень сильный мороз.

 

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