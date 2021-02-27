В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается неустойчивый характер погоды

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на западе - осадки (дождь, снег). Лишь на юге и севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются низовая метель, туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Жамбылской областях местами ожидается низовая метель, в Атырауской области местами – гололед, туман, в Жамбылской области местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, ночью местами туман, гололед.
Ночью в Костанайской, Карагандинской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами ожидается гололед, низовая метель, в Карагандинской области местами туман.
Местами в Алматинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, на севере Туркестанской областях ночью ожидается сильный мороз, местами в Мангистауской области очень сильный мороз.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства