В Мангистауской области сняли на видео стаю фламинго

Актау. 4 марта. Kazakhstan Today - Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял новое видео с фламинго. Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook , передает Kazakhstan Today.

Мангистауская область - уникальный край, неогранённый драгоценный камень в руках целой страны. Эх, где ты, инвестор, который смог бы построить прямо на границах озера Караколь современный орнитологический центр, куда стекались бы все любители птиц со всей страны, а может быть, при правильной подаче и со всего мира? Если бы мы смогли бы превратить это место в орнитологическую Мекку, то охотники, любители помусорить и зеваки не смогли бы себя чувствовать комфортно на этом озере", - пишет автор ролика.









Он отметил, что озеро из-за отсутствия необходимой охраны и егерского кордона превращается в свалку промышленных и бытовых отходов.

По его информации, впервые на озере Караколь розовые фламинго были замечены осенью 1970 года. В последующие годы они стали каждый год останавливаться весной и осенью.

Весной появляются в конце февраля - начале марта двумя обособленными группами примерно по 50 и 200 птиц и держатся до конца апреля - начала мая, а иногда и значительно позже, отлёт - в конце ноября - начале декабря. На территории озера Караколь во время пролета останавливается более 80 видов птиц, из них 21 вид занесен в Красную книгу РК и СНГ", - сообщил Азамат Сарсенбаев.





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