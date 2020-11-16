В пригород Актау прилетела стая фламинго

Актау. 15 ноября. Kazakhstan Today - Стая остановилась на озере Караколь, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает "Лада", местный житель Азамат Сарсенбаев успел снять их на видео.
Первая стая фламинго, прилетевшая в пригород Актау, также остановились на озере Караколь. Тогда специалисты рассказали, что в Актау фламинго прилетели с озер Тенгиз и Коргалжын, которые расположены на территории Коргалжынского государственного природного заповедника Акмолинской области. В связи с похолоданием птицы улетают на юг, в Хазарский заповедник или дальше - в Иран.
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