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В пригород Актау прилетела первая стая фламинго

05.10.2020 6346
В пригород Актау прилетела первая стая фламинго
Актау. 5 октября. Kazakhstan Today - Первая стая фламинго, прилетевшая в пригород Актау, остановились на озере Караколь, передает Kazakhstan Today. 
 
Специалисты рассказали, что в Актау фламинго прилетели с озер Тенгиз и Коргалжын, которые расположены на территории Коргалжынского государственного природного заповедника Акмолинской области. В связи с похолоданием птицы улетают на юг, в Хазарский заповедник или дальше - в Иран.
 

Территория Каракол - это место, где обитают птицы, занесенные в Красную книгу. Поэтому эта земля находится под пристальным контролем природоохранных инспекторов. Стоит отметить, что крупные птицы с розовым окрасом, в основном гнездятся в тропических странах", - рассказали в пресс-службе акима Актау.


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Ақтауѓа қоқиқаздыњ алѓашқы тобы ±шып келді. Қазір қ±стар шаһар мањындаѓы Қаракµл аумаѓына аялдаѓан. Мамандардыњ аи?туынша, Ақтауѓа қоқиқаздар Ақмола облысындаѓы Қорѓалжын мемлекеттік табиѓи қорыѓыныњ аумаѓындаѓы Тењіз жғне Қорѓалжын кµлдерінен ±шып келген. Ауа раи?ы суытқан соњ оњт‰стікке, яѓни Хазар қорыѓына немесе одан да ғрі Иран жаққа µтіп кетеді. Қаракµл аумаѓы – «Қызыл кітапқа» енген қанаттылар т±рақтаи?тын мекен. Сондықтан да б±л жер табиѓат қорѓау инспекторларыныњ жіті бақылауында. Аи?та кетеи?ік, қызѓылт т‰стес, ірі денелі қ±стар, негізінен тропикалық елдерде ±я салады. ____ В Актау прилетела первая стая фламинго. Птицы остановились на озере Караколь в пригороде Актау. По словам специалистов, в Актау фламинго прилетели из озер Тенгиз и Коргалжын, которые расположены на территории Коргалжынского государственного природного заповедника Акмолинскои? области. В связи с похолоданмем птицы улетают на юг, в Хазарскии? заповедник или дальше в Иран. Территория Каракол - это место, где обитают птицы занесенные в &#34;Красную книгу&#34;. Поэтому эта земля находится под пристальным контролем природоохранных инспекторов. Стоит отметить, что крупные птицы с розовым окрасом, в основном гнездятся в тропических странах.

Публикация от АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫЊ ҒКІМДІГІ (@aktau_akimat)

 

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