В пригород Актау прилетела первая стая фламинго

Актау. 5 октября. Kazakhstan Today - Первая стая фламинго, прилетевшая в пригород Актау, остановились на озере Караколь, передает Kazakhstan Today.

Специалисты рассказали, что в Актау фламинго прилетели с озер Тенгиз и Коргалжын, которые расположены на территории Коргалжынского государственного природного заповедника Акмолинской области. В связи с похолоданием птицы улетают на юг, в Хазарский заповедник или дальше - в Иран.

Территория Каракол - это место, где обитают птицы, занесенные в Красную книгу. Поэтому эта земля находится под пристальным контролем природоохранных инспекторов. Стоит отметить, что крупные птицы с розовым окрасом, в основном гнездятся в тропических странах", - рассказали в пресс-службе акима Актау.





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