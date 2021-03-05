Казахстан возобновляет авиасообщение с Таджикистаном

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 2 марта 2021 года разрешено возобновление регулярных рейсов между Казахстаном и Таджикистаном по маршруту Алматы - Душанбе - Алматы с частотой по 2 рейса в неделю с каждой стороны, передает Kazakhstan Today.

С 14 марта 2021 года авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение регулярных рейсов между городами Алматы и Душанбе с частотой 1 рейс в неделю (воскресенье).

Со стороны Таджикистана ожидается, что регулярное авиасообщение между городами Алматы и Душанбе планируется возобновить с 18 марта 2021 года авиакомпанией "Somon Air" с частотой 1 рейс в неделю (четверг)", - сообщает пресс-служба Комитете гражданской авиации РК.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства