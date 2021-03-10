В ВКО проводят профилактический спуск лавин

Усть-Каменогорск. 9 марта. Kazakhstan Today - Из-за создавшейся в ВКО угрозы схода лавин спасатели вынуждены были провести профилактический спуск снежных масс, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС региона, неустойчивая погода и большое количество снега, выпавшее в первые дни марта в Восточном Казахстане, привели к лавинной опасности в регионе. Для предупреждения несчастных случаев сотрудниками филиала "Казселезащита" в течение недели проведены профилактические спуски".

С 1 марта на 34 лавиноопасных участках было спущено 514 800 кубических метров снега. Всего за зиму проведено 74 профилактических спуска, в результате которых сошло 541980 кубических метров снега.

Спасатели предупредили, что март - самый лавиноопасный месяц.

Напомним , в 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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