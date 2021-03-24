В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением Южного циклона на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, в центре и на севере сильные осадки. На северо-западе республики под влиянием отрога антициклона погода - преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, на юге гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области порывы 23 метра в секунду, в Карагандинской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, в районе Жаланашколя порывы 28 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами гололед.

В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Мангистауской области днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области с низовой метелью.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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