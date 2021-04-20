Дождь, снег и заморозки ожидаются в ближайшие дни на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 20-22 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, холодный антициклон из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан. И теперь уже в южных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также местами заморозки до 3 градусов.

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