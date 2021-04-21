Алматинским медикам купили строительные костюмы вместо защитных на 90 млн

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АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Специальная мониторинговая группа при Антикоррупционной службе выехала на проверку в Алматы по просьбе руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля - главного санврача города Жандарбека Бекшина, передает KAZAKHSTAN TODAY

Мониторинговая группа обнаружила хранящиеся на складе 7028 одноразовых СИЗов. Они не соответствуют качеству, противочумный костюм должен быть ламинирован.

В ходе прямого эфира Бекшин отметил, что это СИЗы для защиты от пыли, грязи, краски - строительный.

Они все пропускают. Видите, тут поры, щели, подуйте и налейте на них воды. Они не должны пропускать вирус. Это защита для строителей. Их опасно применять. Я передал материалы в департамент по противодействию коррупции. Была проведена экспертиза", - сказал главный санврач города.

Помимо СИЗов, на складе лежат бахилы, очки, маски, не соответствующие стандартам и критериям, утвержденным Минздравом. Таких средств защиты было закуплено порядка 12 тысяч на 90 миллионов тенге из республиканского бюджета.





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