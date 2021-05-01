В пяти областях ожидаются заморозки

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 мая в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду.

1 мая в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, град. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду.

Ночью 1 мая в Актюбинской области местами ожидаются заморозки, 3 градуса.

1 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем 1 мая в Акмолинской области ожидается северо-западный ветер, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются заморозки, 3 градуса.

Ночью 1 мая в Костанайской области местами ожидаются заморозки, 3 градуса. Местами туман. Ветер западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 1 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью 1 мая местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

1 мая в Павлодарской области ожидаются ночью местами заморозки до 3 градусов. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

РГП "Казгидромет" также предупреждает жителей Восточно-Казахстанской и Алматинской областей о подъеме уровней воды на реках.

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