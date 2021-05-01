Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в праздничные дни

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последние дни апреля, с вторжением антициклона на территорию Казахстана, ожидается понижение температуры воздуха в большинстве областей республики. Однако уже со 2 мая, на погоду в стране будет оказывать свое влияние высотный гребень, принося с собой теплые воздушные массы", - сообщает РГП "Казгидромет".

В южных регионах ожидается повышение температуры воздуха от 17-27 градусов тепла до 28-36 градусов тепла, в северных регионах от 10-18 до 15-23 градусов тепла.

Но и циклоны не заставят себя долго ждать: 1 мая на юго-востоке и востоке страны пройдут дожди, местами сильные, ожидаются грозы, усиление ветра с порывами до 23-28 метров в секунду, возможно выпадение града. Со 2 мая на западные регионы начнет влиять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, которые, смещаясь через северные области, вызовут в этих районах дожди", - проинформировали синоптики.

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