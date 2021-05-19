В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, градом, на севере местами шквал. Лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе местами пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Акмолинской, Жамбылской областях, днем в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, днем в Восточно-Казахстанской области местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами - шквал.

Днем в Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской области на большей части, в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +24 - +26 градусов.

В Нур-Султане небольшой дождь, температура воздуха днем составит +30 - +32 градуса.

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