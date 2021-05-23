Акимат Алматы: Строительство корпуса колледжа в Таугуле не затронет территории стадиона

АЛМАТЫ. 22 МАЯ - После возмущения жителей, было принято решение скорректировать проект строительства пристройки к Алматинскому государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2 в микрорайоне Таугуль, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управлении образования и комфортной городской среды Алматы рассказали, что с учетом мнения жителей, обеспокоенных сохранностью стадиона, проведен ряд консультаций и совещаний с экспертами и общественностью.

Учитывая острую необходимость расширения мощности педколледжа, а также интересы жителей близлежащих микрорайонов, предложено следующее решение: строительство нового корпуса на территории колледжа, не затрагивая существующую территорию стадиона", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении заверили, что с целью создания комфортных условий для отдыха и полезного времяпровождения горожан территория стадиона будет облагорожена.

Проект благоустройства будет разработан с учетом мнения горожан. Свободный доступ для жителей сохраняется", - добавили в пресс-службе.





Напомним, жители микрорайона Таугуль в Алматы выступают против возведения пристройки к Алматинскому государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2.

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