Жители микрорайона в Алматы выступают против возведения пристройки к колледжу на месте стадиона

АЛМАТЫ. 18 МАЯ - Жители микрорайона Таугуль в Алматы выступают против возведения пристройки к Алматинскому государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Яблоком раздора стал участок площадью более полутора гектаров, который принадлежит педагогическому колледжу. Здесь администрация учебного заведения планирует возвести новый корпус. Однако жители близлежащих домов эту идею не поддерживают, поскольку там расположен стадион - место их отдыха и досуга, сообщает Almaty.tv

Я категорически против завоевания колледжем этого места. Если они говорят, что это пристройка, то пристройка грамотно пристраивается к зданию. Но это будет отдельно стоящее административное здание", - сказала жительница Ауэзовского района Роза Нуксинова.

Забирая стадион у нашего района, вы лишаете людей здоровья, а тем более в наше время, когда люди здесь спасались, восстанавливали свое здоровье после перенесенного заболевания, вы не знаете, что здесь было", - говорит Надежда Клюпа.

По словам жителей, за участком сотрудники педагогического колледжа никогда не ухаживали, убирать якобы приходилось самим. Еще горожане опасаются, что застройщик вырубит все деревья, растущие по периметру стадиона.

Со слов жильцов, этот стадион уже десятки лет служит единственной зоной для укрытия при чрезвычайных ситуациях. В случае, если здесь появится пристройка, людям просто негде будет спрятаться во время землетрясений.

Однако у администрации учебного заведения свои аргументы. По словам директора, сейчас в колледже обучаются свыше 900 студентов, а существующее здание рассчитано только на 410 мест. Преподаватели вынуждены проводить занятия в библиотеке или в музее.

Здесь будет пристройка на 500 посадочных мест, где предусмотрены все необходимые условия для обучения студентов. Мы обучаем студентов педагогическим специальностям, есть очень высокая востребованность педагогических кадров", - объясняет директор Алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №2 Биби Дуанабаева.

Тем временем в городском акимате поспешили успокоить жителей: новое учебное здание займет лишь часть земельного участка, остальную территорию планируют озеленить и построить там открытую спортивную площадку.

Здесь общий земельный участок составляет 8 тысяч квадратных метров, а именно пристройка 2000 тысячи квадратных метров. Здесь остается площадь озеленения 4300 квадратных метров", - сообщил главный специалист управления комфортной городской среды Нурбек Жасыбаев.

Сейчас в городе ведется строительство 17 пристроек к некоторым перегруженным школам. Тем самым планируется создать около 8 тысяч ученических мест. Причем более трех тысяч из них появятся в пяти школах Ауэзовского района.

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