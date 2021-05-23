В департаменте статистики прокомментировали заявление экс-акима Аксу о "приписках" по инвестициям

Pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. 22 МАЯ - В департаменте статистики по Павлодарской области прокомментировали заявление бывшего акима города Аксу Нуржана Ашимбетова об отчетности ТОО "Таза стар" за 2020 год в части инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле, будучи акимом города Аксу, Нуржан Ашимбетов заявил, что столкнулся с "вопиющими фактами нарушений", пишет портал Pavon.kz

В частности, он заявил, что выявил приписки инвестиций за прошлый год.

Судя по отчетам, некая фирма "Таза стар" вложила в экономику Аксу без малого 60 миллиардов тенге. Но где эти деньги на самом деле, никто не знает", - пишет издание.

Отметим, Ашимбетов был назначен на должность акима Аксу в январе текущего года.

Сегодня департамент статистики Павлодарской области распространил сообщение, что экс-аким еще в апреле был проинформирован, что ТОО "Таза стар" не заявляло об инвестициях, компанией за 2020 годы был предоставлен нулевой статотчет. То есть никаких "приписанных" 57 миллиардов нет, сообщает издание Pavlodarnews

Касательно 57 млрд тенге, якобы инвестированных ТОО "Таза Стар" в экономику города Аксу, сообщаем, что ТОО "Таза Стар" за 2020 год по форме 1-Инвест "Отчет об инвестициях в основной капитал" предоставило нулевой отчет, то есть указанное ТОО в 2020 году не заявляло ни о каких инвестициях. Отчет был представлен в онлайн-режиме и подписан ЭЦП респондента. 6 апреля 2021 года в департамент статистики Павлодарской области поступил запрос за подписью акима города Аксу Н.К. Ашимбетова об объемах инвестиций ТОО "Таза Стар" в 2020 году. Департаментом статистики 8 апреля 2021 года Н.К. Ашимбетову был дан ответ о предоставлении ТОО "Таза Стар" нулевого отчета за 2020 год", – сообщили в департаменте статистики.

Таким образом, сообщают в департаменте статистики, озвученная Ашимбетовым информация не соответствует действительности.

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