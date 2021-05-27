Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

АЛМАТЫ. 25 МАЯ - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 27-29 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 мая на западные, северные, а с 28 мая на центральные и восточные регионы Казахстана начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Карского моря. Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет с собой понижение температуры воздуха: в западных регионах ночью до 10-22 градусов, днем до 27-35 градусов, на севере, в центре и на востоке страны ночью до 5-15 градусов, днем до 17-28 градусов тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, ожидаются дожди с грозами. Ночью 28 мая в Восточно-Казахстанской области местами сильные дожди. Также ожидается шквалистый ветер, возможно выпадение града.

По данным синоптиков, понижение температуры воздуха не затронет южные регионы республики. Они по-прежнему будут находиться под влиянием теплых воздушных масс, и только под влиянием фронтальных разделов на юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

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