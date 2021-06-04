Когда вакцинированные казахстанцы получат "зеленый" статус в Ashyq

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин проинформировал, когда казахстанцы, привитые от коронавируса, получат "зеленый" статус в приложении Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы с Министерством здравоохранения эту работу проводим. В начале следующей недели у нас такой план, что все вакцинированные будут иметь "зеленый" статус в приложении Ashyq при его использовании", - поделился министр на брифинге в СЦК.

В свою очередь, глава правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин, прокомментировал, что на сегодня завершены основные интеграционные, остались только финальные части работы.

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