Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 12 ИЮНЯ - Сегодня на Мемориале Славы в Кокшетау состоялась памятная акция "Ерлікке тагзым", посвященная возданию воинских почестей участникам Великой Отечественной войны Камену Жуманову, Толеубаю Жумабекову и неизвестному бойцу, сообщает областное управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, представители посольства Российской Федерации, общественного объединения "Атамнын аманаты", а также родственники погибших бойцов.

В приветственном слове руководитель региона поблагодарил поисковую группу, отметив важность и значимость данных акций для подрастающего поколения.

Мы многое сейчас делаем для того, чтобы сохранить в памяти нового поколения примеры ратного подвига наших дедов и отцов, отстоявших Отечество от фашизма. Из 90 тысяч акмолинцев, вернулись с войны более 37 тысяч. Мы гордимся, что среди более 500 героев-казахстанцев значатся имена наших земляков, среди которых - Акан Курманов, Александр Герман, Николай Сергиенко и другие", - подчеркнул Е. Маржикпаев.

К слову, за 4 года поисковиками отряда "Поколение" города Степногорска и "Кокше-іздеу" найдены останки и установлены места захоронений порядка 200 участников Великой Отечественной войны.

Останки уроженцев Акмолинской области Камена Жуманова и Толеубая Жумабекова, призванных 21 февраля 1942 года Коргалжынским районным военным комиссариатом и погибших в один день после разрыва вражеского снаряда, найдены в апреле текущего года поисковым отрядом "Пионер" города Москвы в районе города Ржева Тверской области. Останки третьего бойца не удалось идентифицировать.

Останки солдата отправили для перезахоронения на родной земле в Коргалжынский район.

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