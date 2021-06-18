Болашаковцы дублировали на казахский язык еще один голливудский мультфильм

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В столице накануне прошел предпоказ одной из самых ожидаемых премьер этого года - анимационного фильма "Лука" от студии Pixar, дублированного болашаковцами на казахский язык, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ровно 10 лет назад, в июне 2011 года, при непосредственной поддержке Елбасы, Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева впервые в казахстанский кинопрокат вышел анимационный фильм студии Disney "Коліктер 2", дублированный напрямую с английского на казахский язык.





С тех пор в кинотеатрах страны было показано еще 35 дублированных на казахский язык фильмов ведущих мировых киностудий Disney, Pixar, Marvel, Sony Pictures и др. Основная доля картин – анимационные шедевры, созданные специально для детей. Благодаря проекту казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании "Walt Disney". Более 100 отечественных актеров вошли в голосовую базу "Walt Disney Pictures".

Мультфильм "Лука" стал 37-й картиной, дублированной по инициативе корпоративного фонда "Болашак" и компании "Меломан" в рамках проекта "Озіннен баста", реализуемого при поддержке партии "Nur Otan", а также неравнодушных спонсоров и меценатов. Идейным вдохновителем проекта является Почетный член Попечительского совета фонда "Болашак", первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек.

В этом году исполнилось 10 лет фонду "Болашак" и проекту по дубляжу фильмов "Озіннен баста", способствующему реализации права каждого казахстанца на доступ к высококачественному зарубежному киноконтенту на родном языке. Последние годы мы активно работаем над тем, чтобы проект стал частью национальной политики по созданию качественного мультимедийного контента на государственном языке для детей и взрослых", - сказала в ходе предпоказа председатель попечительского совета фонда "Болашак" Динара Чайжунусова.

Она отметила, что фонд входит в Рабочую группу по обсуждению проекта закона по вопросам кинематографии. При этом расширение мер государственной поддержки в обеспечении дубляжа анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра является одним из индикаторов утвержденной Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan".

Мы внесли ряд предложений в части государственной финансовой поддержки дубляжа зарубежного детского контента и фильмов для семейного просмотра, регулирования времени сеансов в прайм-тайм, распределения долей киносеансов на государственном и иных языках, введения налоговых преференций для кинотеатров, осуществляющих прокат дублированных на казахский язык фильмов, предназначенных для семейного просмотра. Задача Министерства культуры и спорта, как уполномоченного органа - уже полноценно взять на себя ответственность по их реализации", - добавила Динара Чайжунусова.

В целом, по информации пресс-службы партии "Nur Otan", в рамках реализации своих предвыборных обещаний правящая партия намерена способствовать дальнейшему расширению применения государственного языка во всех сферах, увеличению школ и детских садов с казахским языком обучения, а также продолжить поддержку традиционной культуры и национальных видов спорта.

В предпоказе также принял участие почетный член Совета Ассоциации "Болашак", аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов.

Как вы знаете, Елбасы сделал очень многое для развития государственного языка, особенно в первые годы Независимости. Президент также уделяет особое внимание казахскому языку. Поэтому проект "Озіннен баста" фонда "Болашак" - это большой вклад в развитие казахского языка. Для этих целей не выделялись деньги из госбюджета, это все благодаря спонсорам, и мы выражаем им нашу и признательность", - отметил Алтай Кульгинов.

В кастинге к фильму "Лука" приняли участие 32 актера из Нур-Султана. Специалисты отмечают, что при дубляже текст с английского языка не просто переводится на казахский язык, а адаптируется: специфические слова, шутки переводятся не дословно, а с учетом особенностей национальной культуры. Например, в фильме "Лука" для более яркой передачи смысла были использованы казахские фразеологизмы: "Отпен ойнап журміз", "Аузына май, астына тай" и другие.

По мнению режиссера дубляжа фильма Назерке Леспеккызы, такие детали сделают фильм более понятным и смешным не только для детей, но и для взрослых.

Дубляж не менее сложен, чем актерская игра, тем более когда приходится играть в небольшой комнате, без поддержки и контакта со зрителями. Особенно непросто приходилось детям, которые только осваивают актерскую профессию", - отметила режиссер.

Лука" является дебютной лентой молодого итальянского режиссера, номинанта на премию "Оскар" Энрико Касароса. Картина посвящена памяти известного на весь мир композитора Эннио Морриконе. Ярчайшие колоритные пейзажи итальянской Ривьеры, народная музыка, страстные, горячие характеры всех героев без исключения - не оставят равнодушными никого.

В кинотеатрах Казахстана фильм выйдет сегодня, 17 июня, на казахском и русском языках. А после "Лука" пополнит коллекцию зарубежных фильмов доступных к просмотру на казахском языке в онлайн-кинотеатрах ivi и Megogo.

Следует отметить, что "Лука" - уже 12-й по счету фильм, дублированный при спонсорской поддержке строительного холдинга "BI Group".

Трейлер на казахском языке:





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