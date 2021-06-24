Какая погода ждет казахстанцев в среду

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и в восточной половине республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, грозы, град, днем на севере местами сильные дожди. А на западной части РК под влиянием антициклона и теплых воздушных масс, ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду.

Днем в Павлодарской области местами ожидается град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются град, шквал, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается град, усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается град, усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются град усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.





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