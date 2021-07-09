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Только совместными усилиями библиотеки евразийского региона решат проблему приобщения молодёжи к чтению

08.07.2021 5050
НОВОСИБИРСК. 8 ИЮЛЯ - 6 июля в Новосибирске (РФ) с участием экспертов из четырёх стран Центральной Азии состоялся Международный круглый стол "Книжная культура на евразийском пространстве", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Актуальность проведения круглого стола вызвана изменением роли книги и библиотек в современном обществе. У специалистов накопился опыт трансформации привычных институтов в современные, мультимедийные комплексы, способные нести множество общественно значимых функций, сообщает экспертный клуб "Сибирь-Евразия".
 
В своих выступлениях спикеры отметили общность проблем, с которыми столкнулись библиотеки: снижение интереса к чтению книг, увлечённость молодых людей гаджетами, "клиповое сознание" подростков. К этому добавились ограничения, вызванные коронавирусной пандемией. В результате в библиотеках отмечают снижение числа посетителей, уменьшение спроса на художественную литературу, особенно классику.
 
В этих условиях библиотечные работники в России и странах Центральной Азии осваивают новые формы взаимодействия с читателями, в том числе с детьми и молодёжью. Шире осваивается интернет-пространство: библиотекари России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана используют социальные сети для общения с читателями и проведения открытых лекций, обсуждения книг.
 
Продвигать книгу и чтение, привлекать внимание к новым изданиям помогают известные люди - политики и государственные деятели, художники и артисты, спортсмены. Библиотеки направлены на приближение к читателям: передвижные пункты книговыдачи или книгообмена появляются на предприятиях и в государственных учреждениях, а для маломобильных групп населения и в условиях пандемии книги из библиотечных фондов доставляются на дом. Сами библиотеки при этом становятся центрами притяжения культурной жизни: в них идут занятия различных детских кружков, реализуются проекты по сохранению народной культуры. Вокруг книгохранилищ формируется деятельность образовательных центров для людей с ограниченными возможностями или тематических творческих объединений для детей.
 
В ходе общения модераторы и эксперты обратили внимание на то, что сотрудничество библиотек России и стран Центральной Азии помогает обмениваться опытом, осваивать новые технологии, обогащать культурные достижения. Особенно важно это в условиях пандемических ограничений, когда специалисты изучают и адаптируют новые технологии взаимодействия с читателями. Это значит, что сотрудничество библиотек продолжится во всех форматах.
 

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