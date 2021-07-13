Список доступных для туризма стран опубликован в Казахстане

МАНГИСТАУ. 12 ИЮЛЯ - Департамент госдоходов Мангистауской области опубликовал список стран, которые казахстанцы могут постетить во время пандемии, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. В департаменте также рассказали, что можно ввозить через таможенные границы.

В списке государств, ожидающих туристов из Казахстана, по-прежнему Египет, ОАЭ, Черногория, Грузия и Турция. В то же время в зоне риска оказались курорты Греции, Кипра, Болгарии и Хорватии. Из-за "дельта" штамма власти Португалии уже ввели карантинные ограничения, а в Турции правительство обязало пройти процедуру иммунизации всех сотрудников сферы услуг. Опасаясь убытков, власти некоторых туристических стран уже начали вводить ограничения. Попасть на популярные пляжи теперь смогут только те, кто вакцинировался, либо придётся предъявить отрицательный тест на коронавирус. Введены строгие правила в отелях: социальная дистанция, ношение масок, сдача тестов. Все это, безусловно, правильно. В выходные рестораны и кафе могут работать лишь до 4 часов дня, продуктовые магазины – до 7 вечера. А некоторые страны открыты для туристов из списка "зеленых стран". Въезжающие обязаны предоставлять отрицательный ПЦР или паспорт вакцинации", - сообщает ведомство.

В департаменте напомнили, что на территории нашей страны действуют те же правила провоза через границу различных товаров, что и в других странах Таможенного союза.

Большинство путешественников, возвращаясь из заграничных отпусков, не задумываются о том, что можно, а что нельзя ввозить в страну. На таможне их часто ожидает неприятный сюрприз в виде изъятия купленной вещи или же уплаты штрафа. Предлагаем ознакомиться с основными правилами и требованиями таможенного законодательства Казахстана".

В настоящее время на таможенную территорию ЕАЭС физические лица могут ввозить:

- сигареты или табак из расчета 200 сигарет или 50 сигар, 250 граммов табака на совершеннолетнего человека. Все, что превышает эти лимиты - незаконно;

- беспошлинно на территорию Казахстана совершеннолетним также можно взять не более трех литров алкоголя.

Если цена и вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара.

Также туристы или гости страны могут провозить с собой необходимые вещи для индивидуального пользования. Однако их количество не должно превышать соответствующих норм:

- продукты питания – не более 10 килограммов на человека;

- одежда и обувь – не более одного предмета одного наименования, фасона и размера. Речь идет о дорогой верхней одежде из кожи и меха;

- ювелирные изделия – пять вещей;

- велосипед – 1 штука на человека;

- детская коляска – 1 штука на человека;

- мобильный телефон - 2 единицы на человека;

- планшет – 2 единицы на человека;

- ноутбук, нэтбук - 1 единица на человека.

Что запрещено ввозить в Казахстан:

- любые виды оружия и боеприпасов;

- наркотики и медикаменты, их содержащие;

- материалы, в которых содержится пропаганда войны, терроризма, расизма, насилия;

- материалы порнографического характера;

- почву и грунт, в том числе растения с почвой,

- болезни и вредители растений;

- подкарантинную продукцию и продукцию, зараженную карантинными организмами.

В случае выявления в багаже пассажира запрещенных товаров, они изымаются, а нарушителя ждет административная или уголовная ответственность.

В департаменте также напомнили о правилах провоза через границу наличной валюты.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США (порядка 4,2 миллионов тенге). Всё, что свыше, подлежит обязательному таможенному декларированию, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС. Сделать это можно путём подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму, с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков", - сообщили в ведомстве.

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