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Жара и грозы: штормовые предупреждения объявлены в четырех областях

02.08.2021 8101
Жара и грозы: штормовые предупреждения объявлены в четырех областях
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным синоптиков, днем 3 августа в Кызылординской области ожидается северо-восточный ветер, местами северный ветер, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Ожидается сильная жара, 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Акмолинской области местами ожидается гроза. 
 
В Карагандинской области местами сохраняется сильная жара, 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Северо-Казахстанской области также ожидается местами гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.
 

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