Жара и грозы: штормовые предупреждения объявлены в четырех областях

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, днем 3 августа в Кызылординской области ожидается северо-восточный ветер, местами северный ветер, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Ожидается сильная жара, 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Карагандинской области местами сохраняется сильная жара, 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области также ожидается местами гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства