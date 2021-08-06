Какого цвета может быть школьная форма, рассказали в МОН

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Какого цвета должна быть школьная форма, рассказали в Министерстве образования и науки РК, передаёт KAZAHSTAN TODAY.

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую, социально-экономическую ситуацию в следующем учебном году будет разрешено посещение школ в удобной одежде в классическом стиле. Классический стиль характеризуется строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета и покроя. В сложившейся школьной практике предпочтителен светлый верх и тёмный низ", – сказала пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.

По её словам, брюки или юбки могут быть тёмно-синими, тёмно-зелёными или чёрными, по желанию учеников и родителей.

Ранее сообщалось , что школьная форма в этом учебном году, как и в прошлом, признана необязательной.

Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля", - написал в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

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