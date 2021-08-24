НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 24-26 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтов, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, прогнозируются выпадение града и порывистый ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".

Температурный фон во всех регионах республики относительно устойчив: так на западе ночью 17-22, днем 32-39 тепла, на севере ночью 13-18, днем 30-35 тепла, в центре и на востоке республики ночью 11-17, днем 27-33 тепла, на юге ночью 15-22, днем 32-39 тепла.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства