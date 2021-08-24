В большинстве регионов Казахстана в понедельник ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, днем на юге и юго-востоке в горных районах с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в горных районах юга и юго-востока - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, на северо-востоке области пыльная буря, на северо-востоке и юго-западе области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В горах Туркестанской области днем ожидается гроза, в горных районах и на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе с пыльной бурей.

В центре Кызылординской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На севере и востоке Карагандинской области, днем на юге Костанайской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется очень сильная жара, на большей части Северо-Казахстанской области, на юге Мангистауской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, местами в Алматинской области, на юго-западе Карагандинской области, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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