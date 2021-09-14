Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 сентября на западе и в центре Атырауской области ожидается туман.

14 сентября утром и днем на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 14 сентября на юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, днем на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью 14 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем 14 сентября на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.

14 сентября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

14, днем 15 сентября на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 14 сентября на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, северо-востоке области заморозки 3 градуса. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня.

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