Синоптики предупредили о заморозках на севере, в центре и на востоке Казахстана

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, в северных регионах РК по-прежнему будет прохладно и ветрено, пройдут дожди.

Этому будут способствовать атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона. На остальной территории страны, на фоне высокого атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на западе и северо-западе температура воздуха ночью будет составлять 3-15 градусов тепла. Днем ожидается понижение от 20-28 до 15-20 тепла. На севере ночью основной температурный фон будет составлять 2-13 градусов тепла, 14 сентября ожидаются заморозки 2 градуса. При этом днем ожидается 15-25 градусов тепла. В центре и на востоке РК основной температурный фон ночью будет составлять 3-12 градусов тепла. 14 сентября ожидаются заморозки 3 градуса, а днем - повышение от 13-23 до 20-28 градусов тепла. На юге и юго-востоке Казахстана температура воздуха ночью будет 10-18 градусов тепла, днем 23-30 тепла.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства