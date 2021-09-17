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Список недобросовестных застройщиков опубликован в Нур-Султане

16.09.2021, 17:56 5887
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Столичный акимат опубликовал список застройщиков, не имеющих права на привлечение средств дольщиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В список попала 31 строительная организация, объекты которых находятся на начальной стадии строительства, сообщает сайт столичного акимата.
 

Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства в указанных в списке многоквартирных жилых комплексах, являются недействительными, в том числе: предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования и прочие".

 
Для сохранности средств граждан акимат города Нур-Султан просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов.
 

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности", - напомнили в акимате.

 
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды" по адресу: Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, 8.
 
Также подробную информацию можно получить по номерам телефонов: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.
 
Со списком застройщиков, не имеющих права на привлечение средств дольщиков, можно ознакомиться здесь.

 

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