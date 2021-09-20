В День города аким Алматы поздравил победителей конкурса на лучшее озеленение дворов

Фото: РСК Алматы

АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - Итоги конкурса на лучшее озеленение дворовой территории подвели в День города Алматы. Жюри определило тройку призеров и обладателя Гран-при, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил победителей, напомнив, что главной целью конкурса является поиск новых решений в озеленении дворов, поощрение активности и креативности жителей города. Конкурс на лучшее озеленение дворовой территории активизировал жителей участвовать в создании зеленых территорий в жилых массивах. Кроме того, подобные конкурсы оказывают позитивное влияние на экологическое воспитание молодого поколения, подчеркнули в РСК Алматы.

Желающих принять участие оказалось довольно много - на суд жюри было заявлено всего 324, отобрали 85. Идеи по озеленению оказались настолько красивыми и оригинальными, что выбирать победителей было непростой задачей. Для определения обладателя Гран-при было сформировано жюри из числа членов Общественного совета, ландшафтных архитекторов, руководителей общественных организаций. А призеров за 1-3 места определяли путем электронного голосования.

Напомним, конкурс объявили в конце августа, а прием заявок начался с 3 сентября. Главный приз в размере 5 миллионов тенге на покупку инвентаря, растений для озеленения дворовой территории получили жители двора в Турксибском районе по улице Монтажная, 15.

Яна Чистилина, жительница двора, победившего в конкурсе "Лучшее озеленение дворовой территории-2021", поделилась своими впечатлениями.

Мы благоустраивали двор не ради победы, это уже многолетняя традиция. Наши жильцы очень дружные, любят город, в котором живут. Этот приз для нас очень большой подарок в День Алматы. Хотелось бы обратиться к алматинцам беречь дворы, ухаживать за ними, проявлять инициативу", - сказала горожанка.

Член жюри, ландшафтный архитектор Гульзада Калдыбаева отметила высокое стремление алматинцев улучшать свои дворы.

Наши жители своим примером показывают, что можно жить в комфортных условиях, создав их своими руками. Мы оценивали с коллегами не только количество насаждений, но и прополку, обращали внимание на полив, состояние газонов, наличие малых архитектурных форм", - сообщила Калдыбаева.

В Алматы насчитываются 4183 двора. В предыдущие годы отремонтировано около 3 тыс. дворов. Порядка 550 дворов относятся к территориям новых МЖД либо ветхого жилья, поэтому не подлежат ремонту. В текущем году планируется отремонтировать 536 дворовых территорий, в том числе в рамках проекта "Бюджет участия" 53 двора.

Отметим, что сегодня, 19 сентября, отмечается День города Алматы . В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия отменены, а все другие проходят преимущественно в онлайн-формате либо с минимальным числом участников.

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