В Алматы отмечают День города

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АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - В Алматы празднуют День города - южной столице Казахстана исполняется 1005 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2016 году, два года спустя после празднования 160-летнего юбилея, историки доказали, что Алматы исполнилось 1000 лет.

По определению даты основания города идут давние споры, некоторые считают, что история города началась с созданием военного укрепления Верный, но другие указывали на ошибочность такого суждения, так как история Алматы, по их данным, насчитывает более 10 веков.

Формулировка "1000-летие Алматы" принадлежит историку Карлу Байпакову. Он отмечал, что 1000 лет - время, когда на этой территории возник именно город, а не поселение.

В феврале 1854 года для стабилизации обстановки в регионе на месте средневекового города Алмату было заложено военное укрепление Верное. Вскоре оно разрослось и превратилось в крупную казачью станицу, куда активно прибывали поселенцы из центральных регионов России (Воронежской, Орловской, Курской губерний). В 1867 году Верный стал центром Семиреченской области.

К 1879 году население Верного составило 18 423 человека, в этом же году получили названия первые 43 улицы города.

11 апреля (23 апреля) 1867 года город Верный стал центром Семиреченской области в составе Туркестанского генерал-губернаторства. Военным губернатором, наказным атаманом семиреченских казаков и командующим расположенными в области войсками был назначен генерал-майор Герасим Колпаковский. 13 июля (25 июля) 1867 года было учреждено Семиреченское казачье войско.

С 1927 по 1936 год Алма-Ата была второй столицей Казахской АССР, с 1936 по 1991 год - столицей Казахской ССР, с 1991 по 1997 год - первой столицей Казахстана.

C 1993 года в связи с переименованием в официальном употреблении государственными органами Казахстана на русском и казахском языках город называется "Алматы". Название "Алматы" переводится как "Яблоневый".

Традиционно в День города по всему мегаполису проходят выставки, концерты и другие культурно-массовые и спортивные мероприятия. Однако уже второй год, в связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий проходит в онлайн-режиме. Изначально акимат планировал провести ряд массовых мероприятий офлайн: забег на Медеу, велопробег Алматы Марафон и ALMATY URBAN FEST 2021. Но позже в департаменте санэпидконтроля сказали, что такие активности пока под запретом.

В честь Дня города в Алматы откроют новые скверы и парки, детские сады и новые корпуса к школам, малообеспеченным и многодетным семьям вручат ключи от квартир и так далее.

Вакцинированные горожане при строгом соблюдении карантинных ограничений смогут принять участие в социальных и благотворительных акциях.

Мониторинговые группы вместе с полицейскими с 19 сентября и в течение последующей недели будут контролировать соблюдение установленных ограничений. В местах скопления людей установят санитарные посты и патрули.

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