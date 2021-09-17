Празднование Дня города в Алматы пройдет в онлайн-формате

АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - Празднование Дня Алматы пройдет в целом онлайн и с соблюдением санитарных норм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Такое решение было принято на рабочем совещании по вопросам организации празднования Дня города, которое ежегодно отмечается алматинцами в третье воскресенье сентября, сообщает пресс-служба горакимата.

В этом году разрабатывались два варианта проведения мероприятий: офлайн и онлайн, которые зависели от развития санитарно-эпидемиологической ситуации. В результате было решено перевести проведение всех культурных мероприятий в онлайн-режим. Все культурно-зрелищные и развлекательные массовые мероприятия офлайн отменены в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и нахождением Алматы в "красной" зоне. В то же время в рамках празднования в Алматы будут открыты скверы и парки, детские сады и новые корпусы к школам, малообеспеченным и многодетным семьям вручат ключи от квартир. Вакцинированные горожане при строгом соблюдении карантинных ограничений смогут принять участие в социальных и благотворительных акциях".

В местах скопления людей выставят санитарные посты и патрули. Для удобства горожан будут работать передвижные прививочные пункты.

На совещании главный санврач мегаполиса Жандарбек Бекшин сообщил, что за прошедшие сутки в Алматы выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, прирост составил 0,49%. Продолжает нарастать удельный вес "симптомных" больных, составив на 9 сентября 96%.

Динамика пандемии нестабильная. В этой связи санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции не могут быть ослаблены, в том числе, с учетом Дня города", - сообщил Бекшин.

Кроме того, по его словам, предприниматели продолжают нарушать требования эпидемиологической безопасности. Только за период с 9 по 12 сентября выявлено 34 нарушения карантинных мер со стороны юридических лиц, в том числе несоблюдение масочного режима.

По мнению Бекшина, риск заражения будет увеличен в случае массовых мероприятий.

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