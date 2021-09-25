В Казахстане расширили круг получателей специальных соцуслуг на дому

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Изменения, предусматривающие расширение круга получателей специальных социальных услуг на дому, предусмотрены в приказе министра труда и социальной защиты населения РК "О внесении изменений и дополнений в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 29 августа 2018 года № 379 "Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специальные социальные услуги в Казахстане теперь будут оказываться на дому не только одиноким пенсионерам, но и пожилым людям, находящимся в сложном положении и из-за внутрисемейного конфликта, оставшимся без помощи близких родственников", - рассказали в пресс-службе МТСЗН.

Также внесены изменения, предусматривающие обязательную установку во всех медико-социальных учреждениях (МСУ) камер видеонаблюдения. Камеры будут установлены по периметру территории, прилегающей к организации, возле главных и запасных входов, а также в помещениях и кабинетах общего пользования. Родственники и близкие лиц, находящихся в МСУ, будут иметь доступ к просмотру записей.

Кроме того, документ регламентирует в случае необходимости обеспечение всех проживающих в медико-социальных учреждениях доступом к Интернету.

В системе социальной защиты населения функционирует 113 МСУ стационарного типа с общим охватом более 23 тыс. человек", - отметили в ведомстве.

Наряду с этим, предусматривается при необходимости расширение лимита автотранспортных средств МСУ стационарного типа с добавлением позиции "трактор" в целях выполнения работ по вывозу снега, золы, подвозу угля к котлам и других сезонных работ. Наличие этого транспортного средства необходимо для МСУ, расположенных в сельских населенных пунктах.





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