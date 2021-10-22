В школах Туркестанской области выявлены грубые нарушения

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сегодня в ходе брифинга в СЦК заявил о том, в школах Туркестанской области выявлены нарушения организации учебно-воспитательного процесса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации министра образования и науки, для проведения анализа ситуации, произошедшей в Туркестане, председатель комитета по охране прав детей и советник министра образования и науки РК по вопросам охраны прав детей Раиса Шер сразу же вылетела в Туркестанскую область. В настоящее время по данному факту ведется расследование, судебно-медицинская экспертиза, по результатам которых министерство будет принимать соответствующие меры.

Это конечно большая трагедия. В целом мы видим, что сейчас по ряду организаций образования Туркестанской области есть подобные факты. Пока конечно, рано говорить о том, в чем была причина, насколько слова бабушки соответствуют действительности или не соответствуют действительности. Мы будем ждать результатов расследования, есть компетентные органы, есть соответствующая экспертиза", - отметил глава ведомства.

Как сообщил Асхат Аймагамбетов, представители министерства выехали и ознакомились с деятельностью школы в рамках своей компетенции касаемо организации учебно-воспитательного процесса в школе.

И мы увидели, что по организации учебно-воспитательного процесса имеются очень большие нарушения. За эти нарушения, независимо от исхода расследования компетентными органами, обязательно будут соответствующие меры предприняты", - заверил он.

Кроме того, нарушения нашли в вопросах организации питания, в работе школьных психологов и социальных педагогов, уточнил министр.

Напомним, что в одной из школ Туркестанской области погиб десятилетний ученик, которого, по сообщению его бабушки, избили до смерти в школьном туалете.